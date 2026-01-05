Ponte sul Marano le modifiche alla viabilità per la demolizione del vecchio e la costruzione del nuovo

Sono iniziati i lavori di rifacimento del ponte sul Marano in viale D’Annunzio, a Riccione. Le modifiche alla viabilità sono necessarie per permettere la demolizione dell’attuale struttura e la costruzione del nuovo ponte, che migliorerà la sicurezza e l’efficienza della circolazione tra Riccione e Rimini. Le operazioni seguono il cronoprogramma previsto e comportano alcune variazioni temporanee alla viabilità in zona.

Approvato il progetto del ponte sul Marano. In gennaio partono i lavori per la demolizione - Nella zona del ponte di viale d’Annunzio sul Marano partiranno a gennaio i veri e propri lavori di rifacimento dell’infrastruttura. ilrestodelcarlino.it

Il ponte sul Marano costerà 2 milioni - Il Comune ha messo a bilancio circa 2,5 milioni di euro per ricostruire il ponte sul fiume Marano lungo il viale d’Annunzio. ilrestodelcarlino.it

Rimini: ponte di via San Lorenzo chiuso per innalzamento torrente Marano. Chiusura disposta in via precauzionale per garantire la sicurezza! - facebook.com facebook

Le piogge intense hanno fatto crescere il torrente Marano; monitoraggio in corso anche a viale Como #Riccione #Attualita x.com

