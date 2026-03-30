Monti una squadra di super protagonisti Capitan Chelotti e i magnifici compagni

Durante le ultime stagioni, il Monti ha lavorato con impegno per ottenere la promozione in Seconda categoria. La squadra è composta da diversi giocatori, tra cui il capitano Chelotti e altri membri che hanno contribuito con le loro prestazioni. Sono stati assegnati voti individuali a ogni atleta, evidenziando il contributo di ciascuno nel raggiungimento di questo obiettivo.

Uno per uno, con tanto di voto, ecco i protagonisti di una promozione in Seconda categoria che il Monti aveva inseguito per cinque altalenanti stagioni. Pietro Vegnuti 7,5: portiere, autore di una stagione ad altissimo livello, il suo rendimento è forse uno dei migliori della rosa. Si è dimostrato portiere ideale per palcoscenici superiori. Luca Crispi 7: è una delle sorprese della stagione il trenino di Ripola. Federico Chelotti 8,5: la fascia che porta al braccio sinistro lo responsabilizza ancor di più rispetto a quanto non lo sia. Un dentro e fuori dal campo. Mattia Cini 6,5: è arrivato in sordina acquista col tempo spazio. Stacco perentorio. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Monti, una squadra di super protagonisti . Capitan Chelotti e i “magnifici” compagni Articoli correlati Leggi anche: Vigor Senigallia, il diesse Roberto Moroni: "Ha voluto fare una sorpresa ai compagni». Toh chi si rivede: capitan Pesaresi torna ad allenarsi: "Denis si è messo subito all’opera, ha entusiasmo» Il Napoli torna a vincere con un super Vergara. Ma si fa male capitan Di LorenzoNapoli - Fiorentina 2-1 Marcatori: 11' pt Vergara 6, 4' st Gutierrez, 12' st Solomon Napoli (3-4-3): Meret 7; Di Lorenzo 6 (30' pt Olivera 5. Contenuti utili per approfondire Capitan Chelotti Argomenti discussi: Monti, una squadra di super protagonisti . Capitan Chelotti e i magnifici compagni; Terza Categoria, Monti campione!!!.