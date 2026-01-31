Il Napoli torna a vincere con un super Vergara Ma si fa male capitan Di Lorenzo

Il Napoli torna alla vittoria contro la Fiorentina grazie a un grande Vergara, che segna il suo primo gol in campionato. La squadra partenopea apre le marcature al 11’ del primo tempo, poi nella ripresa Gutierrez e Solomon trovano il raddoppio. La partita si complica quando il capitano Di Lorenzo si infortuna e lascia il campo al 30’ del primo tempo. La Fiorentina prova a reagire, ma il Napoli resiste e conquista tre punti importanti.

Napoli - Fiorentina 2-1 Marcatori: 11' pt Vergara 6, 4' st Gutierrez, 12' st Solomon Napoli (3-4-3): Meret 7; Di Lorenzo 6 (30' pt Olivera 5.5), Jesus 6, Buongiorno 6; Gutierrez 7, Lobotka 6, McTominay 6.5, Spinazzola 6; Vergara 7 (39' st Giovane sv), Hojlund 6 (46' st Lukaku sv), Elmas 6.5. In panchina: Contini, Ferrante, De Chiara, Beukema. Allenatore: Conte 6.5. Fiorentina (4-3-3): De Gea 6; Dodo 6.5, Comuzzo 6, Pongracic 5.5, Gosens 5.5 (25' st Ranieri 6); Fabbian 5.5 (1' st Mandragora 6), Fagioli 5.5, Brescianini 5.5 (25' st Kean 6); Solomon 6.5 (26' st Parisi 6), Piccoli 6. 🔗 Leggi su Feedpress.me

