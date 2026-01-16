Colle | scatta il conto alla rovescia In primavera sono in programma i lavori alla strada delle Lellere

A Colle di Val d'Elsa, i lavori di rifacimento della strada delle Lellere sono programmati per la prossima primavera. Si avvia così il conto alla rovescia per un intervento atteso dalla comunità, volto a migliorare la sicurezza e la qualità della viabilità locale. Restano da definire dettagli e tempistiche, mentre si prepara il percorso verso un miglioramento infrastrutturale.

Inizio lavori previsto per la prossima primavera. Quindi, conto alla rovescia per i tanto attesi interventi di rifacimento della strada delle Lellere a Colle di Val D'Elsa. Partita la procedura di gara per l'asfaltatura del tratto principale e più deteriorato della nota strada che attraversa parte del territorio comunale. L'intervento interesserà indicativamente il segmento che va dal cantiere comunale fino a subito dopo il distributore di carburante. Il valore complessivo dell'opera è di circa 720mila euro. Una buona notizia, dunque, per i cittadini e per l'amministrazione comunale che si sta adoperando per risolvere le problematiche.

