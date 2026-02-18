Trasporti Napoli giovedì una funicolare resterà chiusa al pubblico per l' intera giornata

La funicolare Montesanto a Napoli chiuderà giovedì per un'intera giornata a causa di controlli e prove annuali condotti da Ansfisa. L'Anm ha annunciato questa chiusura, che riguarda tutti i pendolari che utilizzano il trasporto su ferro, e ha precisato che saranno effettuate verifiche di sicurezza e manutenzione programmata.

Anm informa che la Funicolare Montesanto resterà chiusa al pubblico per un'intera giornata per verifiche e prove annuali da parte di Ansfisa. NapoliToday è anche su Mobile! Scarica l’App per rimanere sempre aggiornato. Per muoverti con i mezzi pubblici e in sharing nella città di Napoli usa la nostra Partner App gratuita! Trapianto 'cuore bruciato', il ministro Schillaci: "Inaccettabile". Arrivano gli ispettori Il giovane imprenditore e star dei social apre un nuovo ristorante a Napoli. “Grandi numeri e servizio spettacolare” .🔗 Leggi su Napolitoday.it Trasporti Napoli, venerdì 30 gennaio una funicolare resterà chiusa per l'intera giornataVenerdì 30 gennaio, la funicolare di Chiaia a Napoli resterà chiusa tutto il giorno. Trasporti Napoli, una funicolare resterà chiusa per 24 ore: l'annuncio di AnmAnm comunica la chiusura temporanea della funicolare di Mergellina a Napoli, prevista per venerdì 19 dicembre. Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news. Argomenti discussi: Trasporti Napoli, sindacati: Prorogare graduatoria operatori esercizio di Anm; Napoli-Roma, buone notizie per i tifosi che andranno allo stadio con il trasporto pubblico; Regione Campania, dossier trasporti: Cantieri e investimenti per Circum, metro e bus; Napoli, trapianto cuore fallito per bimbo di 2 anni. 6 medici indagati. A1 MILANO-NAPOLI: CHIUSA PER UNA NOTTE L’USCITA DELLA STAZIONE DI CASERTA NORDA1 MILANO-NAPOLI: CHIUSA PER UNA NOTTE L'USCITA DELLA STAZIONE DI CASERTA NORDRoma, 16 febbraio 2026 - Sulla A1 Milano-Napoli, per consentire lavori di ... trasporti-italia.com A1 MILANO-NAPOLI DIRETTISSIMA: CHIUSO PER UNA NOTTE IL TRATTO ALLACCIAMENTO A1 PANORAMICA LOCALITA’ AGLIO-LOCALITA’ LA QUERCIA VERSO BOLOGNAA1 MILANO-NAPOLI DIRETTISSIMA: CHIUSO PER UNA NOTTE IL TRATTO ALLACCIAMENTO A1 PANORAMICA LOCALITA' AGLIO-LOCALITA' LA QUERCIA VERSO BOLOGNARoma, 16 ... trasporti-italia.com Napoli-Chelsea, trasporti potenziati dopo la partita. Metro Linea 2 e Cumana: corse straordinarie e orari prolungati. Ecco come tornare a casa senza stress facebook