Lupi sempre più vicini alle città l’esperto | Ecco come gestire la situazione con buonsenso nessun allarme

L’aumento della presenza di lupi nelle aree urbane è un fenomeno che richiede attenzione e gestione responsabile. Secondo gli esperti, non si tratta di un’emergenza, ma di una condizione da affrontare con approcci equilibrati. A Firenze, ad esempio, si sottolinea come la presenza di lupi nel Monte Morello vada interpretata con serenità e senza allarmismi, adottando misure di convivenza rispettose dell’ambiente e della sicurezza.

Firenze, 14 gennaio 2026 – «Nessun allarme su Monte Morello per la presenza di lupi. Solo una situazione da gestire con buonsenso». Lo spiega Duccio Berzi, tecnico faunistico, consulente della Regione Toscana proprio sulla delicata questione lupi. I residenti segnalano una presenza anomala di questi animali e sono molto preoccupati dal rischio di possibili attacchi. Cosa ne pensa? «Il lupo è segnalato sul Monte Morello almeno dai primi anni 2000. È una presenza stabile nei boschi e, anzi, durante il lockdown legato al Covid, furono osservati avvicinamenti al centro abitato e presenze in alcuni quartieri di Sesto Fiorentino.

