Montella scontro tra frati e Comune | il caso del convento di San Francesco a Folloni

Questa mattina a Montella si è verificato uno scontro tra frati e amministrazione comunale. Davanti al convento di San Francesco a Folloni, un sito storico del XIII secolo, polizia e vigili urbani si sono trovati di fronte a operai fermati, in un’aria tesa e carica di tensione. La situazione si è accesa intorno a questioni legate alla gestione del monastero, lasciando in sospeso cosa succederà ora.

Stamattina, a Montella, l'aria era tesa come una corda tirata troppo. Davanti al monastero di San Francesco a Folloni — pietra del 1200, silenzio antico, passi di pellegrini da secoli — c'erano Carabinieri, vigili urbani, operai fermi. E un portone che non si apriva. Il Comune vuole entrare.

