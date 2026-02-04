Montella scontro al convento di San Francesco a Folloni | i frati dicono no all’ospedale di comunità

Questa mattina a Montella i frati del convento di San Francesco a Folloni hanno bloccato l’accesso all’area, opponendosi all’installazione di un ospedale di comunità nelle vicinanze. La tensione si percepiva già all’alba, con frati e cittadini che si sono ritrovati faccia a faccia davanti al monastero. La situazione resta ancora incerta, mentre le autorità cercano di gestire il confronto tra i religiosi e i promotori del progetto sanitario.

Montella, stamattina. Nei pressi del monastero di San Francesco a Folloni l'aria era tesa come una corda tirata troppo. Mura del 1200, silenzio che di solito regge da solo. Oggi no.Il progetto del ComuneIl complesso, legato alla presenza di San Francesco d'Assisi, è finito dentro un progetto del.

