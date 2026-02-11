Nuovo allenatore Marsiglia | chi sarà il sostituto di De Zerbi? Un nome in pole position è appena stato…’esonerato’!

Il Marsiglia cerca un nuovo allenatore dopo l’addio di Roberto De Zerbi. Un nome in pole position sembrava ormai certo, ma proprio in queste ore è stato improvvisamente ‘esonerato’. La squadra francese si trova di fronte a un cambio di guida tecnica che ha scosso il campionato e lasciato tutti a chiedersi chi prenderà il suo posto. La situazione resta in bilico mentre i dirigenti cercano di trovare una soluzione rapida.

Approfondimenti su Marsiglia De Zerbi

Dopo l’addio a Ruben Amorim, il Manchester United è alla ricerca del suo nuovo allenatore per la prossima stagione.

Roberto De Zerbi è tra i candidati principali per diventare il prossimo allenatore del Manchester United, secondo il Daily Mail.

La notizia è affiancata da contenuti social e video collegati all’argomento.

Ultime notizie su Marsiglia De Zerbi

