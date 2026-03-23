Rottamazione quinquies anche a Monreale ok in Commissioni | Strumento di equità

Da monrealelive.it 23 mar 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

“La priorità deve essere la tenuta sociale ed economica del territorio”. Nel perseguimento di questo obiettivo, il Presidente della Commissione Bilancio, Pippo Lo Coco, ed il Presidente della Commissione Affari Istituzionali, Valeria Giardi, hanno esitato positivamente il Regolamento per la Definizione agevolata delle entrate comunali, che andrà in approvazione da parte del Consiglio Comunale, aderendo alla cosiddetta “rottamazione quinquies”, secondo quanto previsto dalla Legge n.199 del 30.12.2025 (Legge di Bilancio 2026). “La rottamazione non rappresenta un favore ma uno strumento di equilibrio amministrativo. È una misura concreta di rientro, di equità e di recupero reale delle entrate. 🔗 Leggi su Monrealelive.it

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