Due donne, Monica Carbosiero e Tiziana Boscaino, hanno vinto il premio fotografico di Deliceto nel concorso intitolato “Piccolo è grande”. La premiazione si è svolta di recente, con le vincitrici che si sono aggiudicate il primo posto ex aequo. La competizione ha coinvolto numerosi partecipanti, tutti incaricati di presentare scatti che rappresentassero il tema proposto.

Assegnato ex aequo il primo posto e anche il secondo gradino del podio con Giusi Fontana e Potito Casparrini. Per 'Piccolo è grande', a Gianni Gambino la menzione speciale per il miglior scatto ambientato a Deliceto Sono due donne, Monica Carbosiero e Tiziana Boscaino, a essersi aggiudicato il primo premio ex aequo per il concorso fotografico “Piccolo è grande” di Deliceto. Assegnato a pari merito anche il secondo posto, che ha visto sul podio Giusi Fontana e Potito Casparrini. La menzione speciale per il miglior scatto ambientato a Deliceto, invece, è andata a Gianni Gambino. Con una bella serata di festeggiamenti, venerdì 27 marzo si è conclusa un’iniziativa che ha avuto un grande successo di partecipazione. 🔗 Leggi su Foggiatoday.it

© Foggiatoday.it - Monica Carbosiero e Tiziana Boscaino vincono il premio fotografico di Deliceto

Articoli correlati

Concorso “Castracani“. Gli alunni di Altopascio vincono il primo premioA vincere è stata la classe seconda E della scuola secondaria di primo grado dell’Istituto Comprensivo di Altopascio, protagonista di un elaborato...

Pisa: Bigongiali e Redini vincono il Premio MimosaNel cuore pulsante di Pisa, la Sala delle Baleari di Palazzo Gambacorti ha ospitato l’edizione 2026 del Premio Mimosa Boreale, un riconoscimento...

Altri aggiornamenti su Monica Carbosiero

Monica Carbosiero e Tiziana Boscaino vincono il premio fotografico di DelicetoAssegnato ex aequo il primo posto e anche il secondo gradino del podio con Giusi Fontana e Potito Casparrini. Per 'Piccolo è grande', a Gianni Gambino la menzione speciale per il miglior scatto ambien ... foggiatoday.it

Deliceto, successo per il concorso Piccolo è grande: vincono Carbosiero e BoscainoSi chiude con grande partecipazione e qualità il concorso fotografico Piccolo è grande, promosso a Deliceto nell’ambito del progetto Mystica ... immediato.net