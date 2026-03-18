A Pisa, nella Sala delle Baleari di Palazzo Gambacorti, si è svolta l’edizione 2026 del Premio Mimosa Boreale, un evento che premia donne che hanno contribuito a valorizzare le tradizioni e la cultura locale. Durante la cerimonia, sono state consegnate le onorificenze a Bigongiali e Redini, riconoscimenti assegnati per il loro impegno nel settore.

Nel cuore pulsante di Pisa, la Sala delle Baleari di Palazzo Gambacorti ha ospitato l’edizione 2026 del Premio Mimosa Boreale, un riconoscimento dedicato alle donne che hanno contribuito a valorizzare le tradizioni e la cultura del territorio. Le vincitrici designate per questa edizione sono Biancamaria Bigongiali e Alexia Redini, due figure il cui impegno professionale e sociale si intreccia profondamente con la storia locale. L’iniziativa, promossa dal Comando della Parte di Tramontana con il patrocinio del Comune di Pisa e organizzata dall’Associazione Gallo di Borea APS, si inserisce nel calendario cittadino come parte integrante del Marzo delle Donne. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Pisa: Bigongiali e Redini vincono il Premio Mimosa

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