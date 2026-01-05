Incidente in moto a Bari | le indagini sulla morte di Andrea e Davide a Mungivacca

La Procura di Bari sta conducendo le indagini sull’incidente in moto avvenuto a Mungivacca, il 4 gennaio, che ha causato la morte di Andrea Liddi e Davide Capuozzo, rispettivamente di 18 e 17 anni. L’incidente si è verificato su una complanare della Statale 100 alle porte di Bari. Le autorità stanno analizzando le cause e la dinamica dell’accaduto per chiarire le responsabilità.

La Procura di Bari indaga sulla dinamica del terribile incidente avvenuto nella tarda mattinata di domenica 4 gennaio su una complanare della Statale 100, alle porte di Bari, nel quale hanno perso la vita il 18enne Andrea Liddi e il 17enne Davide Capuozzo.

Dramma a Bari, chi erano Andrea Liddi e Davide Capuozzo, morti in un incidente con la moto - Bari, incidente mortale sulla Statale 100: due ragazzi di 17 e 18 anni muoiono travolti da una moto, un terzo giovane resta ferito ... tag24.it

Bari, provano una moto su una strada chiusa: morti un 17enne e un 18enne, ferito un altro ragazzo I NOMI - FOTO/VIDEO - È probabile che stesse la stesse provando prima di acquistarla, ma per motivi da chiarire ha investito il proprietario del ... lagazzettadelmezzogiorno.it

Due giovani di 17 e 18 anni sono morti in un #incidente in #moto. È accaduto a #Bari, in una strada chiusa dove spesso si svolgono gare clandestine da pubblicare sui social. #Tg1 Gianvito Cafaro x.com

Incidente a Bari, scontro durante il test di una moto da comprare: morti due giovanissimi, un ferito grave - facebook.com facebook

