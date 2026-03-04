Qualificazioni Mondiali calcio femminile 2027 | vincono tutte le big nella prima giornata Verso un rovente Spagna-Inghilterra

Nella prima giornata delle qualificazioni europee per i Mondiali di calcio femminile 2027, tutte le principali squadre hanno ottenuto la vittoria. La fase si è aperta senza sorprese significative, con le nazionali più quotate che sono uscite vittoriose dai rispettivi incontri. Tra i match in programma, si attende con interesse la sfida tra Spagna e Inghilterra, prevista nei prossimi giorni.

Nessuna vera grande sorpresa nella prima giornata della fase a gironi delle qualificazioni europee per i Campionati Mondiali 2027 di calcio femminile. A conti fatti quasi tutte le big del Vecchio Continente hanno vinto il match d'esordio, facendo già un piccolo importante passo in avanti verso la conquista del pass diretto per la fase finale della Coppa del Mondo in programma dal 24 giugno al 25 luglio 2027 in Brasile. Le teste di serie dei quattro raggruppamenti che compongono la Lega A hanno portato a casa i 3 punti e si confermano in almeno tre casi le favorite principali per il primo posto nei rispettivi gironi: Svezia nel gruppo 1 (dopo l'1-0 a Reggio Calabria contro l'Italia), Francia nel gruppo 2 e Germania nel gruppo 4 (netto successo per 5-0 sulla Slovenia).