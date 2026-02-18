Jannik Sinner torna su un tema caro | Bisogna trovare modi diversi per vincere le partite
Jannik Sinner ha vinto ancora al Qatar ExxonMobil Open, dopo aver battuto l’australiano Alexei Popyrin con il punteggio di 6-3, 7-5. La sua vittoria deriva dal fatto che ha saputo adattarsi alle sfide del match, mantenendo calma e concentrazione. Dopo aver superato il primo turno contro Tomas Machac, il talento italiano ha mostrato una crescita in determinazione e strategia. Sinner ha detto che bisogna trovare nuovi modi per conquistare le partite, e questa partita ne è stata un esempio concreto.
Prosegue l’avventura di Jannik Sinner al Qatar ExxonMobil Open. Dopo aver sconfitto all’esordio il ceco Tomas Machac, il numero due del seeding ha replicato contro l’australiano Alexei Popyrin con il punteggio di 6-3, 7-5, mostrando solidità, pazienza e una crescente capacità di adattarsi alle difficoltà del match. L’azzurro ha impiegato 85 minuti per avere la meglio su un avversario aggressivo, capace di martellare al servizio e colpire con continuità da fondo campo. Nonostante la pressione, Sinner è rimasto lucido nei momenti chiave e ha conquistato l’accesso ai quarti di finale dell’ATP 500 qatariota, allungando anche una striscia significativa: sono ora 50 le vittorie consecutive contro giocatori fuori dalla top-50. 🔗 Leggi su Oasport.it
Jannik Sinner ha vinto contro Alexei Popyrin al Qatar ExxonMobil Open, una vittoria che ha rafforzato la sua fiducia dopo aver superato Tomas Machac.
