Moltrasio una donna investita | è grave

Poco dopo le 20.30 dell'8 marzo, a Moltrasio, una donna di 30 anni è stata investita mentre si trovava a piedi lungo via Ranzato, all'altezza del civico 24. Secondo le prime ricostruzioni, sarebbe stata urtata da un'auto, che poi si è allontanata. La donna è stata soccorsa e trasportata in ospedale in condizioni considerate gravi.

E' successo poco dopo le ore 20.30 dell'8 marzo: una donna di 30 anni è stata investita a Moltrasio. La donna sembra che si trovasse a piedi lungo via Ranzato quando, all'altezza del civico 24, sarebbe stata urtata da un'auto. Le sue condizioni sono apparse subito gravi tanto è vero che i soccorsi sono stati allertati con codice rosso. Due ambulanze e un'automedica si sono portate immediatamente sul posto insieme ai carabinieri. Dopo le prime cure sul posto la 30enne è stata portata d'urgenza all'ospedale Sant'Anna di San Fermo della Battaglia. QuiComo è anche su Mobile! Scarica l’App per rimanere sempre aggiornato. 🔗 Leggi su Quicomo.it

