Gli infermieri coinvolti nell’indagine riferiscono di aver tentato di riscaldare un cuore congelato, utilizzando acqua a diverse temperature, nel tentativo di salvarlo. La vicenda riguarda la morte di un bambino dopo un intervento di trapianto presso un ospedale napoletano. Le testimonianze raccolte aggiungono dettagli alle circostanze che hanno portato alla conclusione di questa vicenda.

Nuovi elementi emergono dall'inchiesta della Procura di Napoli sulla morte del piccolo Domenico, deceduto dopo il trapianto di un cuore danneggiato, all'ospedale Monaldi. L'inchiesta della Procura di Napoli sulla morte del piccolo Domenico — il bambino deceduto al Monaldi dopo il trapianto di un cuore danneggiato arrivato da Bolzano il 23 dicembre scorso — si arricchisce di nuovi elementi. Alle testimonianze già acquisite si aggiungono ora quelle di tre infermieri presenti in sala operatoria all'arrivo dell'organo, depositate agli atti del fascicolo coordinato dal sostituto procuratore Giuseppe Tittaferrante. Secondo quanto riportato da Repubblica e Il Mattino, quando il cestello contenente il cuore prelevato a Bolzano fu estratto, l'organo si presentava completamente congelato. 🔗 Leggi su 2anews.it

© 2anews.it - Trapianto Monaldi, infermieri in Procura: “Il cuore era una pietra di ghiaccio, provammo con acqua fredda, tiepida e calda”

Domenico Caliendo, gli infermieri: «Provammo a scongelare il cuore con acqua fredda, tiepida e calda»Quando capirono che i medici stavano rientrando da Bolzano, decisero di fiondarsi per le scale al piano terra del Monaldi.

La testimonianza degli infermieri del Monaldi: “Provammo a scongelare il cuore per Domenico con acqua tiepida e calda”Gli infermieri dell’ospedale Monaldi provarono a scongelare il cuore prelevato a Bolzano, trasformato in un “blocco di ghiaccio”, con acqua tiepida e...

Temi più discussi: Monaldi di Napoli, infermieri accanto a Domenico fino all’ultimo; Domenico e il trapianto, gli infermieri al pm: Così si provò a scongelare quel cuore ghiacciato; Trapianto cardiaco pediatrico: protocolli, responsabilità e criticità nella filiera nazionale; Domenico Caliendo, gli infermieri: Provammo a scongelare il cuore con acqua fredda, tiepida e calda.

Trapianto al Monaldi, gli infermieri provarono a scongelare il cuoreMorte del piccolo Domenico dopo un trapianto al Monaldi: infermieri riferiscono tentativi di scongelare il cuore. Procura indaga per omicidio colposo. nurse24.it

Monaldi, nuovi dettagli sul trapianto di Domenico: testimonianze choc dall’indagineIndiscrezioni su quanto avvenuto dentro e fuori la sala operatoria e tensioni interne: cosa emerge sull’intervento al piccolo ... tg.la7.it

Monaldi, nuovi dettagli sul trapianto di Domenico: testimonianze choc dall’indagine Link nei commenti - facebook.com facebook

#inaltreparole Trapianto fallito al Monaldi, Bindi ricorda il piccolo Domenico ma difende la rete trapianti italiana: “La migliore in Europa” x.com