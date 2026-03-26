Ieri pomeriggio, presso i locali del Consultorio ASL Br in largo Convento, è stato inaugurato lo sportello di ascolto del Centro Antiviolenza “Fiorediloto”. L’apertura ha visto la partecipazione di rappresentanti delle istituzioni e operatori sociali, con l’obiettivo di offrire supporto alle persone vittime di violenza di genere. L’evento si è concluso con il taglio del nastro dell’ufficio dedicato.

L'inaugurazione ufficiale. Loredana Carulli, direttore amministrativo della Asl di Brindisi ha sottolineato il valore dell'integrazione socio-sanitaria e ha ribadito l'importanza della sinergia istituzionale TORRE SANTA SUSANNA - È stato tagliato ieri pomeriggio (mercoledì 25 marzo 2026), presso i locali del Consultorio Asl Br, in largo Convento, il nastro dello sportello di ascolto del Centro Antiviolenza “Fiorediloto”. Un nuovo presidio a Torre Santa Susanna che segna un passo concreto nel contrasto alla violenza di genere e nel supporto alle fragilità del territorio. Alla cerimonia di inaugurazione ha partecipato una folta rappresentanza istituzionale, tecnica e civile. 🔗 Leggi su Brindisireport.it

© Brindisireport.it - Un supporto contro la violenza di genere: sportello di ascolto del Cav "Fiorediloto"

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