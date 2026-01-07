Il Milan sta lavorando ai rinnovi dei contratti dei propri giocatori, con particolare attenzione alla conferma di alcuni pilastri della rosa. Tra le trattative in corso, si segnala anche l'incontro per il futuro di Luka Modric, che potrebbe proseguire la sua esperienza con i rossoneri. La dirigenza mira a consolidare la squadra e mantenere un livello competitivo per la prossima stagione.

Calciomercato Milan, tanti rinnovi nella lista della dirigenza rossonera: tra questi ci sarà anche quello di Luka Modric. Incontro in agenda: le ultime da 'Il Corriere dello Sport'. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

© Pianetamilan.it - Tanti rinnovi nel mirino del Milan. Presto incontro anche per il futuro di Modric

Leggi anche: Top Milan News: Gabbia non parte per Riad. Due rinnovi nel mirino di Tare e le ultime sulla punta rossonera

Leggi anche: Milan nel futuro, linea verde per Allegri: nel mirino c’è Licina del Bayern Monaco

Qui trovi una selezione di articoli, aggiornamenti e post social sullo stesso argomento.

Milan, Nkunku nel mirino del Fenerbahce: i rossoneri aprono alla cessione; Milan, manovre silenziose: Marusic e un centrale nel mirino; LIVE, Calciomercato Milan, Theo subito in Italia? Perdita secca dei vantaggi fiscali…; Milan, tanti giovani nel mirino: le ultime di mercato su Rayan, Prates e Arizala.

Milan e Inter piombano su Gila: la Lazio è a rischio. Tanti i giocatori in scadenza, e i rinnovi... - E il rischio, a lungo andare, è quello di perdere prima i “2026” e poi i “2027”: Romagnoli, Gila, Cancellieri, Provedel e Cataldi sono ... corrieredellosport.it

Milan, non solo acquisti: Loftus-Cheek piace a tanti, il Besiktas prepara l'offerta - Il Milan si è già iniziato a muovere per quel che riguarda il mercato di gennaio che aprirà ufficialmente i battenti il prossimo 2 del mese. tuttomercatoweb.com

Buon Anno 2026! A tutti i soci del Museo della 500 sui Nebrodi, i miei più sinceri auguri per un nuovo anno ricco di emozioni, passione e motori ruggenti! Il 2025 si chiude con grande soddisfazione: tantissimi soci, tanti rinnovi e un entusiasmo che cres - facebook.com facebook