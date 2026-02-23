Frosinone prima in Italia per tasso di motorizzazione | Mastrangeli accelera su BRT e mobilità sostenibile

Frosinone registra il più alto tasso di motorizzazione in Italia, con 856 auto ogni 1.000 abitanti, a causa di una forte diffusione delle automobili private. Il sindaco Mastrangeli ha annunciato investimenti mirati per migliorare il trasporto pubblico e ridurre l’uso delle auto. Nei quartieri più trafficati si nota un aumento di veicoli e congestioni, spingendo l’amministrazione a intervenire con nuove politiche. La città si prepara a nuove strategie per affrontare questa sfida.

Dati Istat: 856 auto ogni 1.000 abitanti. Il sindaco punta su parcheggi di scambio, controlli sulle emissioni e Bus Rapid Transit per ridurre PM10 e PM2,5 entro il 2030 Il Comune di Frosinone è al primo posto in Italia per tasso di motorizzazione: 856 autovetture ogni 1.000 abitanti. Un dato Istat che, secondo il sindaco Riccardo Mastrangeli, conferma la necessità di rafforzare le politiche già avviate su mobilità sostenibile e qualità dell'aria. «L'Amministrazione comunale ritiene necessario partire dai dati Istat per consolidare e rendere ancora più incisive le azioni in corso», ha dichiarato il primo cittadino.