il cantiere e brt arriva in centro a bergamo si lavora anche di notte

Da ecodibergamo.it 12 feb 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Il cantiere e-Brt arriva nel cuore di Bergamo, causando restringimenti e limitazioni nelle vie Paleocapa, Bonomelli, Quarenghi e viale Papa Giovanni a partire da lunedì 16 febbraio, mentre i lavori procedono anche di notte per accelerare i tempi.

I LAVORI. Da lunedì 16 febbraio restringimenti e limitazioni nelle vie Paleocapa, Bonomelli, Quarenghi e viale Papa Giovanni. Restringimento di carreggiata e limitazioni ai percorsi pedonali da via Paleocapa a via Bonomelli, così come in viale Papa Giovanni XXIII e all’incrocio tra via Quarenghi e San Giorgio. Le modifiche, da lunedì 16 febbraio e fino a fine marzo, arrivano con l’avanzamento del cantiere per la e-Brt in città, linea di bus elettrici che dal prossimo luglio, questo l’obiettivo, farà spola dalla stazione di Bergamo a Verdellino. «I lavori stanno procedendo – spiega l’assessore alle Politiche della Mobilità Marco Berlanda –. 🔗 Leggi su Ecodibergamo.it

