Il cantiere e-Brt arriva nel cuore di Bergamo, causando restringimenti e limitazioni nelle vie Paleocapa, Bonomelli, Quarenghi e viale Papa Giovanni a partire da lunedì 16 febbraio, mentre i lavori procedono anche di notte per accelerare i tempi.

I LAVORI. Da lunedì 16 febbraio restringimenti e limitazioni nelle vie Paleocapa, Bonomelli, Quarenghi e viale Papa Giovanni. Restringimento di carreggiata e limitazioni ai percorsi pedonali da via Paleocapa a via Bonomelli, così come in viale Papa Giovanni XXIII e all’incrocio tra via Quarenghi e San Giorgio. Le modifiche, da lunedì 16 febbraio e fino a fine marzo, arrivano con l’avanzamento del cantiere per la e-Brt in città, linea di bus elettrici che dal prossimo luglio, questo l’obiettivo, farà spola dalla stazione di Bergamo a Verdellino. «I lavori stanno procedendo – spiega l’assessore alle Politiche della Mobilità Marco Berlanda –. 🔗 Leggi su Ecodibergamo.it

© Ecodibergamo.it - Il cantiere e-Brt arriva in centro a Bergamo, si lavora anche di notte

Sul tracciato del bus elettrico Bergamo-Dalmine, Cantiere e-Brt avanza secondo il cronoprogramma previsto.

Contenuti correlati

Argomenti discussi: Il cantiere e-Brt arriva in centro a Bergamo, si lavora anche di notte; Bari, cantieri BRT: nuove regole in piazza Massari e via Loiacono. Scatta il senso unico; Bari e i cantieri Brt, nuovi lavori in centro e nel quartiere Japigia: scattano i divieti; Cantieri Brt, scattate le nuove regole in via Settevalli e via Martiri dei Lager.

Il cantiere e-Brt arriva in centro a Bergamo, si lavora anche di notteBergamo, da lunedì 16 febbraio restringimenti e limitazioni nelle vie Paleocapa, Bonomelli, Quarenghi e viale Papa Giovanni. ecodibergamo.it

Piano Sosta Bari Brt: le critiche del Municipio II e la perdita di 407 parcheggi. I dettagli del progetto«Siamo preoccupati e spaventati dall’impatto che il Brt avrà sul municipio II». La presentazione ieri del piano sosta per sopperire ai posti auto che salteranno con il ... quotidianodipuglia.it

Cantiere Sistema BRT, modifica alla circolazione in piazza Massari e in via Loiacono a Bari - facebook.com facebook

Cantieri Brt, nuovi lavori in centro e nel quartiere Japigia: scattano i divieti x.com