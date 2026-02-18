Mobilità ATA 2026 neoassunti tenuti a presentare domanda per evitare il trasferimento d’ufficio

Il Ministero ha deciso che gli ATA assunti dal 1° settembre 2025 devono presentare domanda di mobilità provinciale per evitare il trasferimento d’ufficio. La misura, prevista in attesa dell’ordinanza per l’anno scolastico 20262027, riguarda tutti i neoassunti che vogliono mantenere la sede di lavoro attuale. Se non presentano richiesta, rischiano di essere spostati automaticamente in altra provincia. La scadenza per la domanda è imminente e la procedura riguarda circa 10.000 lavoratori del settore.

In attesa dell'ordinanza ministeriale che disciplinerà la mobilità del personale scolastico per l'anno scolastico 20262027, si ricorda al personale ATA immesso in ruolo a partire dal 1° settembre 2025 l'obbligo di presentare istanza volontaria di mobilità provinciale.