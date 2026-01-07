Mosca ha dispiegato un sottomarino nucleare e altri mezzi militari a protezione della petroliera Marinera, ex Bella 1, inseguita dalle autorità statunitensi nel Mar dei Caraibi. La nave è al centro di tensioni internazionali, in quanto Washington sospetta che abbia violato un blocco imposto dagli Stati Uniti. La presenza militare russa segnala un possibile incremento delle tensioni nella regione, mentre le dinamiche tra le parti restano in evoluzione.

Roma, 7 gennaio 2026 - Mezzi della Marina militare russa si sono schierati a protezione della petroliera Marinera, ex Bella 1, inseguita dalle forze Usa nel Mar dei Caraibi perché sospettata da Washington di violare il blocco imposto da Donald Trump. L'inseguimento era iniziato il 21 dicembre, quando la Guardia Costiera americana aveva provato ad intercettarla mentre si dirigeva verso il Venezuela per imbarcare petrolio. Durante la fuga i marinai della petroliera avevano invocato la protezione di Mosca, dipingendo sulla fiancata una la bandiera russa e cancellando la precedente guyanese, cambiando anche il suo nome in Marinera. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - Mosca schiera un sottomarino nucleare e altri mezzi a protezione della petroliera ex Bella 1, inseguita dalla Guardia Costiera Usa

Leggi anche: New York Times, petroliera inseguita da Usa rivendica la protezione di Mosca

Leggi anche: Venezuela, New York Times: “Petroliera inseguita da Usa rivendica protezione di Mosca”

La pagina raccoglie notizie, link e post provenienti da testate e piattaforme online.

Mosca schiera un sottomarino nucleare e altri mezzi a protezione della petroliera ex Bella 1, inseguita dalla Guardia Costiera Usa - La nave, Marinera da quando è finita sotto la protezione del Cremlino, era nel mirino di Washington perché già sanzionata per il trasporto di greggio iraniano ... quotidiano.net