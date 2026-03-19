La raffineria di Haifa, gestita dalla Bazan, è stata colpita in seguito agli attacchi israeliani al giacimento di South Pars. L’attacco arriva nel contesto della Terza guerra del Golfo, con l’Iran che ha risposto alle azioni israeliane colpendo la raffineria, un sito cruciale per l’approvvigionamento petrolifero di Tel Aviv. La situazione evidenzia l’espansione del conflitto sul fronte energetico.

La Terza guerra del Golfo si espande sul fronte energetico e l’ Iran rilancia dopo gli attacchi israeliani al giacimento gasiero di South Pars di ieri colpendo la raffineria di Haifa, operata dalla Bazan, che è vitale per la gestione dell’approvvigionamento petrolifero di Tel Aviv. Nel principale porto israeliano e in buona parte del Paese sono segnalati blackout e tagli all’alimentazione energetica a causa dei danni subiti, che non includono feriti o morti ma rischiano di essere ingenti per lo Stato Ebraico. Ad Haifa vengono raffinati quasi 200mila barili di petrolio al giorno, necessari a garantire oltre la metà della benzina e del diesel utilizzati nello Stato Ebraico. 🔗 Leggi su It.insideover.com

© It.insideover.com - Colpita la raffineria di Haifa, la guerra energetica arriva in Israele

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