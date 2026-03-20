Colpita la raffineria di Haifa in Israele che fornisce circa il 50-60% del carburante

Una raffineria di petrolio situata nella città di Haifa, in Israele, è stata colpita da un attacco missilistico iraniano. La raffineria fornisce tra il 50 e il 60 per cento del carburante del paese. Finora non sono stati segnalati danni rilevanti e le autorità israeliane hanno confermato l’accaduto. Nessuna informazione è stata fornita sui danni subiti dall’impianto.

Israele afferma che una raffineria di petrolio nella città settentrionale di Haifa è stata colpita da un attacco missilistico iraniano, ma non sono stati segnalati danni “significativi”. La raffineria di Haifa la più grande e importante struttura di carburante di Israele, che fornisce circa il 50-60% del carburante del paese (circa il 60% di diesel, 50% di benzina). Questa raffineria fornisce fino al 60% del diesel e circa il 50% della benzina, e produce circa 197.000 barili al giorno, cioè una parte significativa dei carburanti per trasporti, aviazione e militari di Israele dipende da essa. All’interno dell’edificio erano presenti materiali infiammabili che hanno provocato l’incendio. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it © Metropolitanmagazine.it - Colpita la raffineria di Haifa in Israele che fornisce circa il 50-60% del carburante Articoli correlati Colpita la raffineria di Haifa, la guerra energetica arriva in IsraeleLa Terza guerra del Golfo si espande sul fronte energetico e l’Iran rilancia dopo gli attacchi israeliani al giacimento gasiero di South Pars di ieri... Piano di 6 Paesi per la riapertura di Hormuz: c'è anche l'Italia. E l'Iran minaccia: «Sarete complici». Colpita raffineria di HaifaRegno Unito, Italia, Francia, Germania, Olanda e Giappone pronti a contribuire a un piano per garantire la navigazione commerciale dello Stretto di... Contenuti utili per approfondire Colpita la raffineria di Haifa in... Temi più discussi: Raffineria di Haifa colpita da bomba a grappolo lanciata da Iran; L’Iran colpisce una raffineria saudita sul Mar Rosso; Tgcom24: Israele, colpita la raffineria di Haifa: scoppia un incendio Video; Raffineria di Haifa colpita da bomba a grappolo lanciata da Iran. Iran, la guerra in diretta: Israele colpisce 130 infrastrutture a Teheran. Attacco iraniano su raffineria di petrolio in KuwaitLe ultime news dalla guerra in Iran dopo l'attacco di Israele e USA: l'esercito israeliano ha annunciato di aver avviato una nuova ondata di attacchi contro ... fanpage.it Raffineria di Haifa colpita da bomba a grappolo lanciata da IranE' stata autorizzata la pubblicazione della notizia secondo cui un bombardamento proveniente dall'Iran ha causato danni alle raffinerie nella zona di Haifa, in Israele. Si tratterebbe di una bomba a g ... ansa.it MEDIO ORIENTE | Giornalisti russi feriti in Libano da un bombardamento. Colpita la crew della televisione di Stato RT. Mosca: "Non è stato un incidente" #ANSA - facebook.com facebook 31' | Clamorosa traversa colpita da Pellegrini su una punizione dalla distanza quasi perfetta #RomaBologna 0-1 #ASRoma x.com