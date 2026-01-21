Ieri in Campania | Capitale italiana della cultura Benevento-Pietrelcina e Città Caudina escluse Mirabella Eclano in finale

Ecco un riepilogo delle notizie principali in Campania di ieri, martedì 20 gennaio 2026. Tra le città coinvolte, spicca Mirabella Eclano, che si è qualificata come finalista per il titolo di “Capitale italiana della cultura 2028”. Escluse dalla lista di ieri, invece, Benevento-Pietrelcina e Città Caudina. Di seguito, un breve approfondimento sui fatti più rilevanti della giornata.

Tempo di lettura: 2 minuti Le notizie principali in Campania di ieri, martedì 20 gennaio 2026. Avellino – C’è anche Mirabella Eclano tra le dieci città finaliste per il titolo di “Capitale italiana della cultura” 2028. (LEGGI QUI) Benevento – Benevento-Pietrelcina e l’ Unione delle Città Caudine restano fuori dalla shortlist delle dieci finaliste in corsa per il titolo di Capitale italiana della Cultura 2028. Il verdetto del Ministero della Cultura, arrivato pochi minuti fa, chiude così la prima fase di una competizione che vedeva il territorio sannita presente con due candidature diverse, entrambe frutto di un intenso lavoro progettuale e partecipativo. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

