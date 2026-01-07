Anna Ferzetti racconta il momento in cui Paolo Sorrentino le ha scritto, un gesto che ha segnato una svolta nella sua carriera e nella sua vita personale. Nel suo percorso, l’attesa dell’approvazione di un padre difficile e amato ha rappresentato una presenza costante. Questo episodio simbolico evidenzia come un semplice messaggio possa diventare un riconoscimento importante, confermando il valore del lavoro e il desiderio di approvazione che accomuna molti artisti.

Un sms come un regalo, Paolo Sorrentino, un ruolo decisivo, l’attesa dell’approvazione di un genitore complesso e amatissimo. Anna Ferzetti parla del suo momento d’oro. E di un cerchio che si chiude. 🔗 Leggi su Vanityfair.it

© Vanityfair.it - Anna Ferzetti: «Il giorno in cui Sorrentino mi ha scritto ho pianto. Ho passato la vita a cercare l'approvazione di mio padre, ora che non c'è sento che è fiero di me, ci sono stati tanti segnali»

Leggi anche: “È una vita che mi sento dire che ho il fisico sbagliato. Io ho perso, perché due amiche si sono ritirate per questi motivi”: la denuncia di Elisa Molinarolo

Leggi anche: Piero Chiambretti: «Non ho mai saputo chi fosse mio padre. Ma so chi è stata mia madre: la donna che mi ha lasciato scegliere. Quando ho potuto l'ho fatta licenziare e le ho comprato una casa»

Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da più fonti e piattaforme.

Paolo Sorrentino - La Grazia Recensione; Di chi sono i nostri giorni? Di chi insegue e accoglie la grazia (di A. Di Lorenzo).

Anna Ferzetti conquista Venezia, con Sorrentino e senza Favino - Figlia dell’attore Gabriele Ferzetti, l’attrice 42enne ha scelto di costruire la propria carriera senza scorciatoie, alternando cinema, teatro e televisione, una teoria di titoli, generi diversi è un ... repubblica.it

Anna Ferzetti, chi è la protagonista del nuovo film di Sorrentino a Venezia 2025: carriera, matrimonio con Favino e Nastro d’Argento - Ha debuttato sul grande schermo con Un giorno perfetto, il film del 2008 di Ferzan Özpetek dai toni noir, basato sul romanzo omonimo di Margaret Mazzantini che racconta una storia di ossessione ... ilmessaggero.it

Anna Ferzetti, chi è la protagonista del nuovo film di Sorrentino: la carriera, il matrimonio con Favino e il Nastro d’Argento - Ha iniziato la carriera di attrice nelle fiction televisive, tra cui Il maresciallo Rocca, RIS, Una mamma imperfetta. ilmattino.it

Cinema Galaxie . . « Un chef d’œuvre » - Technikart Découvrez la bande-annonce de LA GRAZIA, le nouveau film de Paolo Sorrentino ! Avec Toni Servillo, Anna Ferzetti, Orlando Cinque, Massimo Venturiello, Milvia Marigliano, Giuseppe Gaiani, Roberto Zibet - facebook.com facebook