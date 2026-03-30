Mio figlio si fa male a scuola chi è responsabile?

Un genitore si rivolge a un avvocato per chiedere chi sia responsabile di un infortunio subito dal proprio figlio durante le attività scolastiche. L’incidente si è verificato durante l’ora di educazione fisica, in ricreazione, in palestra e nel corridoio, coinvolgendo vari momenti e ambienti all’interno della scuola. La richiesta riguarda le eventuali responsabilità legali in questi diversi contesti.

“Avvocato, mio figlio si è fatto male durante l’ora di educazione fisica. Chi è responsabile?” Durante la ricreazione un bambino cade, in palestra si fa male durante un esercizio, in corridoio urta un compagno. Episodi comuni, che però non determinano di per sé una responsabilità della scuola. La Cassazione con ordinanza n. 4945 del 2026 ha chiarito che l’ infortunio durante attività come l’educazione motoria non basta, da solo, a fondare il diritto al risarcimento. Serve che l’evento sia riconducibile a una vigilanza inadeguata o a un rischio che la scuola avrebbe dovuto prevenire. L’attività sportiva comporta una quota di rischio che non può essere eliminata del tutto. 🔗 Leggi su Quifinanza.it

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