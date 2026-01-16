Operaio si fa male sul muletto Responsabile dell’azienda a processo

Un grave infortunio sul lavoro avvenuto nel maggio 2022 a San Giovanni ha portato il responsabile dell’azienda a essere chiamato a processo. L’incidente, durante le operazioni di carico di un container, ha coinvolto un operaio rimasto ferito sul muletto. L’indagine ha portato alla luce questioni di sicurezza e responsabilità, evidenziando l’importanza di rispettare le norme per tutelare la salute dei lavoratori.

È a processo il responsabile di un’azienda con sede a San Giovanni per un grave infortunio sul lavoro avvenuto nel maggio 2022 durante le operazioni di carico di un container. Il titolare dell’impresa è difeso dall’avvocato Piero Venturi. Il procedimento è in corso davanti al tribunale di Rimini e riguarda – nella ricostruzione della Procura – l’ipotesi di lesioni personali colpose aggravate dalla violazione delle norme sulla sicurezza. Secondo il quadro delineato degli inquirenti, l’infortunio si sarebbe verificato durante il caricamento di pallet particolarmente pesanti all’interno di un container destinato alla spedizione. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Operaio si fa male sul muletto. Responsabile dell’azienda a processo Leggi anche: Operaio 47enne muore schiacciato dal muletto in azienda Leggi anche: Operaio schiacciato dal muletto in azienda: Said muore a 46 anni e lascia quattro figli piccoli Di seguito sono raccolti articoli, fonti e contenuti online collegati alla notizia pubblicata. Operaio si fa male sul muletto. Responsabile dell’azienda a processo; Incidente sul lavoro, morto operaio 41enne mentre sposta un trasformatore da cinquanta quintali; Colleferro, operaio 41enne muore schiacciato da un grosso trasformatore in una fabbrica industriale. Operaio si fa male sul muletto. Responsabile dell’azienda a processo - Un 52enne riportò lesioni al bacino e agli arti inferiori con una prognosi di un anno. msn.com

Chiari, si sente male sul lavoro: muore un operaio di 51 anni x.com

Il giovane, operaio in un cantiere navale, si è sentito male in un’abitazione. Inutili i soccorsi. La Procura vuole chiarire le cause della morte facebook

Il campo di ricerca consente di consultare ulteriori notizie e video correlati al tema.