Operaio si fa male sul muletto Responsabile dell’azienda a processo
Un grave infortunio sul lavoro avvenuto nel maggio 2022 a San Giovanni ha portato il responsabile dell’azienda a essere chiamato a processo. L’incidente, durante le operazioni di carico di un container, ha coinvolto un operaio rimasto ferito sul muletto. L’indagine ha portato alla luce questioni di sicurezza e responsabilità, evidenziando l’importanza di rispettare le norme per tutelare la salute dei lavoratori.
È a processo il responsabile di un’azienda con sede a San Giovanni per un grave infortunio sul lavoro avvenuto nel maggio 2022 durante le operazioni di carico di un container. Il titolare dell’impresa è difeso dall’avvocato Piero Venturi. Il procedimento è in corso davanti al tribunale di Rimini e riguarda – nella ricostruzione della Procura – l’ipotesi di lesioni personali colpose aggravate dalla violazione delle norme sulla sicurezza. Secondo il quadro delineato degli inquirenti, l’infortunio si sarebbe verificato durante il caricamento di pallet particolarmente pesanti all’interno di un container destinato alla spedizione. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
