Askatasuna chi sono gli aggressori del poliziotto | Mio figlio non ha mai fatto male a nessuno

È un ragazzo di 22 anni, incensurato, che si definiva anarchico tra i conoscenti. Angelo Simionato è stato arrestato a Torino con l’accusa di aver preso parte all’aggressione all’agente di polizia Alessandro Calista, avvenuta durante le proteste di ieri. I testimoni parlano di un giovane che, pur essendo coinvolto negli scontri, sostiene di non aver mai fatto del male a nessuno. La polizia continua le indagini per chiarire il suo ruolo e identificare altri possibili responsabili.

È incensurato, e con i conoscenti si definiva un anarchico Angelo Simionato, il 22enne arrestato a Torino perché ritenuto uno dei presunti autori dell’ aggressione all’agente di polizia Alessandro Calista negli scontri avvenuti ieri durante il corteo pro Askatasuna. Originario del piccolo borgo di Montelaterone, sul monte Amiata, una frazione del comune di Arcidosso ( Grosseto ), il 22enne da tempo viveva altrove, tornando in estate nel suo paese di origine, dove ha lavorato come cameriere. È accusato di concorso in lesioni personali a pubblico ufficiale e rapina. Il 22enne si definiva anarchico anche tra le gente del suo borgo, e chi lo conosceva lo definisce un «ragazzo tranquillo che non ha mai fatto male a nessuno».🔗 Leggi su Open.online

