Minori a rischio mafia | i Dirigenti potranno segnalare soggetti a rischio Un ruolo attivo della scuola anche nel recupero Se ne discute in Parlamento
Una proposta di legge depositata alla Camera nel novembre 2025, attualmente all’esame della Commissione VII, riguarda la tutela dei minori esposti a rischio di coinvolgimento nella criminalità organizzata. La legge prevede che i dirigenti scolastici possano segnalare soggetti a rischio e coinvolge anche le scuole nel processo di recupero. La proposta nasce dai lavori della Commissione parlamentare antimafia.
Una proposta di legge depositata alla Camera nel novembre 2025, (C. 2696 attualmente in discussione presso la Commissione VII) frutto dei lavori della Commissione parlamentare antimafia, interviene sul tema della tutela dei minori cresciuti in contesti di criminalità organizzata. Il testo, promosso da parlamentari di diversi gruppi, mira a colmare un vuoto normativo nella protezione di ragazzi esposti alla cultura mafiosa, prevedendo misure integrate di sicurezza, assistenza e inclusione sociale. L'articolo. 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it
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