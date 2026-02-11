Spazi di allattamento nei luoghi della cultura se ne discute in Parlamento
In Parlamento si discute di creare spazi dedicati alle madri che allattano nei musei e nei teatri. La proposta di legge prevede un fondo di 300 mila euro per attrezzare questi ambienti, rendendo più semplice per le mamme poter sostare con i loro bambini durante le visite. La misura mira a favorire l’allattamento e a rendere più accessibili i luoghi della cultura a tutte le famiglie.
Un fondo da 300 mila euro per attrezzare spazi dedicati all’allattamento nei luoghi della cultura. È quanto prevede la proposta di legge A.C. 2637, illustrata nel dossier CU0176 del Servizio Studi della Camera dei deputati, predisposto per l’esame in Commissione Cultura e Affari sociali. L'articolo.🔗 Leggi su Orizzontescuola.it
