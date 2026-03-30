Ministero della Giustizia | la nuova vicecapo gabinetto è salernitana

Il Ministero della Giustizia ha nominato Anna Chiara Fasano come nuovo vicecapo gabinetto. Fasano, magistrato originario di Salerno, lavora negli uffici romani da diversi anni. La sua nomina è stata comunicata nelle ultime ore dal ministero. La scelta si inserisce all’interno delle recenti aperture del dicastero, che puntano a rafforzare il ruolo di figure con esperienza sul territorio.

Si tratta del magistrato Anna Chiara Fasano, applicata al Ministero dal 2023, presso l'ufficio legislativo e poi dal 2024, in quello di Gabinetto E' Anna Chiara Fasano il nuovo vicecapo gabinetto del Ministero della Giustizia. La scelta ricade sul magistrato salernitano, che già da diversi anni lavora negli uffici romani. Figlia di Eva Troiano, noto magistrato dei tribunali di Salerno e Avellino, Anna Chiara Fasano aveva ricoperto il ruolo di sostituto procuratore a Nocera Inferiore per diversi anni. Ancor prima aveva rivestito il ruolo di Pm a Paola e infine a Torre Annunziata. E' applicata al Ministero dal 2023, presso l'ufficio legislativo e poi dal 2024, in quello di Gabinetto. 🔗 Leggi su Salernotoday.it

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