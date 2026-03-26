Antonio Mura nuovo capo di gabinetto del ministero della Giustizia Ecco chi è

Il 26 marzo 2026 è stato annunciato che Antonio Mura ricoprirà il ruolo di capo di gabinetto del ministero della Giustizia. La nomina sarà ufficializzata nei prossimi giorni. Mura sostituirà il precedente incarico con un nuovo incarico all’interno del ministero. La sua nomina è stata comunicata attraverso canali ufficiali e sarà valida con la firma formale.

Roma, 26 marzo 2026 – Il nuovo capo di gabinetto del ministero della Giustizia sarà Antonio Mura. La nomina verrà formalizzata nei prossimi giorni. L'attuale capo dell'Ufficio Legislativo dello stesso dicastero guidato da Carlo Nordio va a prendere il posto di Giusi Bartolozzi, che si è dimessa martedì scorso dopo l’esito del referendum sulla separazione delle carriere dei magistrati e lo sdoppiamento del Csm. Chi è Antonio Mura. Mura, nato a Sassari nel 1954, era a capo dell’Ufficio Legislativo del Ministero della Giustizia dal 2022. Esperto conoscitore della macchina ministeriale, ha già guidato il Dipartimento per gli Affari di Giustizia tra il 2014 e il 2017, periodo in cui ha presieduto i tavoli di lavoro dedicati alla riforma della sinteticità e chiarezza degli atti processuali. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

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