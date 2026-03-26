Meloni assume l' interim di ministro del turismo dopo dimissioni di Santanchè in pole per il pieno mandato Caramanna di FdI

Dopo le dimissioni della ministra del turismo, il presidente del Consiglio ha assunto l'incarico ad interim. La decisione è stata confermata da fonti ufficiali e comunicata attraverso i canali istituzionali. Nel frattempo, l'ex sottosegretaria di un altro partito è in corsa per ottenere il mandato completo, mentre il governo ha annunciato che si proseguirà con la gestione temporanea del settore.