Governo Nordio sceglie Mura al posto di Bartolozzi Kelany e Caramanna in pole per le altre due poltrone

Il governo ha deciso di assegnare a Mura la posizione precedentemente occupata da Bartolozzi, secondo quanto riportato da fonti ufficiali. Nel frattempo, Kelany e Caramanna sono considerati i candidati principali per le altre due poltrone ancora da assegnare, mentre il toto-nomi sui possibili sostituti di altri esponenti continua a circolare tra gli addetti ai lavori. La composizione definitiva dovrebbe essere annunciata a breve.

Non si ferma il toto-nomi sui possibili successori di Daniela Santanché e Andrea Delmastro. Dopo la due giorni di fuoco che ha visto saltare anche la poltrona della capo di gabinetto del ministro Nordio, Giusi Bartolozzi, ci si chiede chi prenderà il posto dei dimissionari, al dicastero del Turismo e in Via Arenula. L’orizzonte per conoscere i nuovi nomi potrebbe essere quello del prossimo Consiglio dei ministri, previsto per domani pomeriggio alle 17. Intanto, però, salgono alcune quotazioni, mentre Carlo Nordio ha fatto la scelta più lineare per il ruolo di capo di gabinetto: Antonio Mura, già capo del legislativo del ministero. I ruoli politici. 🔗 Leggi su Open.online

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