morte di david rossi scoppia il caso del medico legale

Il caso della morte di David Rossi torna al centro dell’attenzione con l’apertura di un’istruttoria sul ruolo del medico legale coinvolto. La Commissione d’inchiesta parlamentare ha avviato un’indagine, mentre la Federazione delle Associazioni dei medici legali italiani solleva dubbi sulle competenze del dottor Robbi Manghi. La disputa tra le due sigle si fa sempre più accesa.

Siena, 13 marzo 2026 – Clima incandescente tra la Commissione d’’inchiesta parlamentare sulla morte di David Rossi e Federazione delle Associazioni dei medici legali italiani (Famli), sul ruolo e le competenze del dottor Robbi Manghi. “Stiamo valutando se presentare denuncia, è stato infangato il nome non solo di un consulente ma di fatto della commissione; ribadisco che il dottor Robbi Manghi è medico legale, e svolge attività di medico legale essendo titolato a svolgerla” dice Gianluca Vinci, presidente della commissione parlamentare d'inchiesta. Vinci replica alla Federazione delle Associazioni dei medici legali, secondo cui il consulente “non è un medico legale ma un gerontologo”. 🔗 Leggi su Lanazione.it

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