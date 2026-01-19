I Mnozil Brass in concerto al Teatro Verdi di Firenze

I Mnozil Brass, storica brass band viennese con oltre trent’anni di esperienza, si esibiscono al Teatro Verdi di Firenze mercoledì 11 febbraio. Con il loro nuovo spettacolo “STRAU$$”, propongono un’interpretazione originale e ironica dell’universo di Johann Strauss. L’evento rappresenta un’occasione per ascoltare musica di alta qualità, caratterizzata da virtuosismo e humor, in un contesto culturale di rilievo.

Oltre trent’anni di live e l’etichetta di brass band più virtuosa e funambolica al mondo. Da Vienna con molto humour, i Mnozil Brass saranno in concerto mercoledì 11 febbraio al Teatro Verdi di Firenze con il nuovo spettacolo “STRAU$$”, omaggio brillante e irriverente all’universo di Johann.🔗 Leggi su Firenzetoday.it

