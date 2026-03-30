Millet Tour du Rutor Extrême 2026 una 22ª edizione da record tra spettacolo alta montagna e grandi protagonisti

La 22ª edizione del Millet Tour du Rutor Extrême si è conclusa, attirando numerosi partecipanti e appassionati. La competizione si è svolta in alta montagna, coinvolgendo atleti di rilievo nel panorama dello scialpinismo. L’evento ha confermato il suo ruolo di riferimento nel settore, offrendo spazi a spettacoli e sfide sportive intense. La manifestazione si è svolta in una località di montagna, con condizioni favorevoli per le prove.

Il Millet Tour du Rutor Extrême 2026 si chiude con il segno delle grandi occasioni, confermando ancora una volta il suo ruolo centrale nello scenario internazionale dello scialpinismo. Sulle montagne della Valle d’Aosta, la 22ª edizione della competizione ha regalato due giorni di sport ad altissimo livello, tra passaggi spettacolari, sfide tecniche e colpi di scena che hanno reso ancora più affascinante una delle gare simbolo del calendario mondiale, valida anche come finale del circuito La Grande Course. A rendere ancora più significativo il bilancio finale sono stati anche i numeri. L’edizione 2026 ha infatti eguagliato il record di partecipazione del 2018, con 278 squadre al via provenienti da 19 nazioni. 🔗 Leggi su Sport.periodicodaily.com © Sport.periodicodaily.com - Millet Tour du Rutor Extrême 2026, una 22ª edizione da record tra spettacolo, alta montagna e grandi protagonisti Articoli correlati Millet Tour du Rutor Extrême 2026: aperte oggi le iscrizioni alla 22ª edizione in programma il 28 e 29 marzoSi aprono oggi le iscrizioni alla 22ª edizione del Millet Tour du Rutor Extrême, la “super classica” valdostana che da anni rappresenta una delle... Millet Tour du Rutor Extrême 2026, prima giornata di grande spettacolo tra La Thuile e ValgrisencheSi è aperta nel segno dello spettacolo e dell’alta quota la prima giornata del Millet Tour du Rutor Extrême 2026, la grande classica valdostana dello... Aggiornamenti e contenuti dedicati a Millet Tour Temi più discussi: TOUR DU RUTOR EXTRÊME 2026 – DAY 1; Millet Tour du Rutor Extrême: Davide Magnini-Anton Palzer e Alba De Silvestro-Axelle Mollaret conquistano l'edizione numero 22; Tour du Rutor, non solo gara: un weekend da vivere per tutti; Millet Tour du Rutor Extrême 2024. Tour du Rutor 2026: vincono Magnini e Palzer. Dominio femminile di Mollaret e De SilvestroIl Millet Tour du Rutor Extrême incorona i suoi vincitori al termine di due giornate spettacolari. Decisiva la tappa di Planaval. montagna.tv Tour du Rutor Extrême 2026, tutto pronto in Valle d’Aosta per la leggendaria gara di scialpinismoTutto pronto in Valle d’Aosta per il Millet Tour du Rutor Extrême in programma sabato 28 e domenica 29 marzo 2026 sulle vette valdostane di La Thuile, Valgrisenche e Arvier. In questa 22ª edizione si ... planetmountain.com Magnini e Palzer vincono la tappa finale e il Millet Tour du Rutor Extrême dopo il "ribaltone" ai danni dei leader di classifica William Bon Mardion – Xavier Gachet. Al femminile dominio assoluto di Mollaret – De Silvestro. #tourdurutor #scialpinismo #arvier #ao - facebook.com facebook