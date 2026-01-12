Millet Tour du Rutor Extrême 2026 | aperte oggi le iscrizioni alla 22ª edizione in programma il 28 e 29 marzo

Sono aperte le iscrizioni alla 22ª edizione del Millet Tour du Rutor Extrême, che si terrà il 28 e 29 marzo 2026 in Valle d'Aosta. Questa competizione, tra le più prestigiose nel panorama dello scialpinismo, richiama atleti e appassionati per la sua lunga tradizione e percorso impegnativo. Un’occasione per vivere un’esperienza unica in un contesto naturale di grande valore.

Si aprono oggi le iscrizioni alla 22ª edizione del Millet Tour du Rutor Extrême, la “super classica” valdostana che da anni rappresenta una delle sfide più affascinanti e dure dello scialpinismo. L’appuntamento è fissato per sabato 28 e domenica 29 marzo 2026, tra le vette di La Thuile, Valgrisenche e Arvier, per due giorni di skialp race e classic fatto di salite interminabili, creste aeree, cambi di assetto continui e discese tecniche in fuoripista. La gara conferma la formula a squadre da due elementi per il settore assoluto e la formula individuale (con percorsi dedicati) per le categorie giovanili, mantenendo intatto quello che da sempre è il DNA del Tour du Rutor: un’esperienza autentica di montagna, dove la prestazione atletica si intreccia con l’alpinismo vero. 🔗 Leggi su Sport.periodicodaily.com

