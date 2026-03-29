Millet Tour du Rutor Extrême 2026 prima giornata di grande spettacolo tra La Thuile e Valgrisenche

La prima giornata del Millet Tour du Rutor Extrême 2026 si è svolta tra La Thuile e Valgrisenche, con percorsi che hanno attirato numerosi concorrenti e pubblico. L’evento rappresenta una delle principali gare di sci alpinismo della regione e quest’anno funge anche da finale de La Grande Course. La competizione è iniziata con successi e sfide in quota, coinvolgendo atleti di diversi Paesi.

Si è aperta nel segno dello spettacolo e dell’alta quota la prima giornata del Millet Tour du Rutor Extrême 2026, la grande classica valdostana dello sci alpinismo che quest’anno vale anche come finale de La Grande Course. Una tappa intensa, tecnica e selettiva, capace di confermare ancora una volta il prestigio di una competizione che continua a rappresentare uno degli appuntamenti più importanti del calendario internazionale. La giornata inaugurale ha proposto una traversata di 24 chilometri da La Thuile a Valgrisenche, con 2.438 metri di dislivello positivo e 2.220 metri di discesa tecnica, impreziosita dal passaggio alla Testa del Rutor, a quota 3. 🔗 Leggi su Sport.periodicodaily.com © Sport.periodicodaily.com - Millet Tour du Rutor Extrême 2026, prima giornata di grande spettacolo tra La Thuile e Valgrisenche Articoli correlati Millet Tour du Rutor Extrême 2026: aperte oggi le iscrizioni alla 22ª edizione in programma il 28 e 29 marzoSi aprono oggi le iscrizioni alla 22ª edizione del Millet Tour du Rutor Extrême, la “super classica” valdostana che da anni rappresenta una delle... Dai teatri del mondo ad Arezzo, in scena “Le Sacre du Printemps" di Dewey Dell, spettacolo pluripremiato, rito tra vita, morte e rinascitaArezzo, 19 marzo 2026 – Arriva ad Arezzo, dopo essere appena stato a Barcellona al Teatro Sagarra, e prima di raggiungere Valencia al TEM – Teatre El... Una raccolta di contenuti su Millet Tour Temi più discussi: TOUR DU RUTOR EXTRÊME 2026 – DAY 1; Il Tour du Rutor si apre nel segno di Gachet – Bon Mardion e Mollaret – De Silvestro; Millet Tour du Rutor Extrême, oltre 277 squadre al via. Tutto pronto per la 22° edizione; Millet Tour du Rutor Extrême 2024. Tour du Rutor Extrême 2026, tutto pronto in Valle d’Aosta per la leggendaria gara di scialpinismoTutto pronto in Valle d’Aosta per il Millet Tour du Rutor Extrême in programma sabato 28 e domenica 29 marzo 2026 sulle vette valdostane di La Thuile, Valgrisenche e Arvier. In questa 22ª edizione si ... planetmountain.com 28 Mar TOUR DU RUTOR EXTRÊME 2026 – DAY 1Si è svolta oggi la prima tappa della Millet Tour du Rutor Extrême, la super classica valdostana valevole come finale di La Grande Course. up-climbing.com Spettacolo nella prima tappa del Millet Tour du Rutor Extrême. Al femminile, ottima seconda piazza di Noemi Junod. #gazzettamatin #tourdurutor - facebook.com facebook