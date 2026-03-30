Milleproroghe la Federazione di polizia contro il governo Meloni | Gravissima lesione della libertà sindacale

La Federazione Sindacale di Polizia ha criticato duramente il Governo, sostenendo che con le recenti misure si sarebbe verificata una grave lesione della libertà sindacale. Secondo il sindacato, le decisioni adottate dal governo avrebbero falsato la rappresentatività dei sindacati degli agenti della Polizia di Stato. La disputa riguarda le modalità con cui il governo ha gestito le questioni legate ai diritti dei lavoratori di polizia.

La Federazione Sindacale di Polizia, tra i sindacati più rappresentativi degli agenti della Polizia di Stato, si scaglia contro il Governo, accusato di “falsare la rappresentatività dei sindacati”. La critica del sindacato è contro il decreto Milleproroghe, colpevole, secondo l’FSP, di “alterare antidemocraticamente la rappresentatività delle organizzazioni sindacali”. Valter Mazzetti, Segretario generale dell’FSP Polizia di Stato, ha attaccato l’operato del governo nel comunicato stampa pubblicato sabato 28 dal sindacato: “Con una legge il Governo, scavalcando ogni disposizione contrattuale in merito, ha negato ad oltre 3.500 poliziotti il riconoscimento della dignità sindacale, non conteggiandoli nel computo delle Federazioni che hanno liberamente scelto”. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - Milleproroghe, la Federazione di polizia contro il governo Meloni: “Gravissima lesione della libertà sindacale” Articoli correlati Leggi anche: Comunicato sindacale della Federazione nazionale stampa italiana: “Altri due giorni di sciopero per il rinnovo del contratto di lavoro” Leggi anche: Landini contro lo “stato di polizia” del governo Meloni. «La sicurezza non è repressione» Altri aggiornamenti su Milleproroghe la Federazione di polizia... Argomenti discussi: Milleproroghe e rappresentatività sindacale: Uil Polizia e Fsp Polizia denunciano una grave alterazione democratica; Decreto dopo Milleproroghe, Fsp Polizia: Governo e Dipartimento falsano la rappresentatività dei Sindacati. Vigliaccata e offesa a migliaia di operatori. Decreto dopo Milleproroghe, Fsp Polizia: Governo e Dipartimento falsano la rappresentatività dei Sindacati. Vigliaccata e offesa a migliaia di operatoriQuanto fatto dal Governo con il Milleproproghe in tema di rappresentatività dei Sindacati di Polizia si può descrivere solo ... sardegnareporter.it