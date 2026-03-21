La Federazione nazionale stampa italiana ha annunciato due ulteriori giornate di sciopero, previste per il 27 marzo e il 16 aprile, in protesta per il rinnovo del contratto di lavoro. Le giornaliste e i giornalisti italiani hanno deciso di astenersi dal lavoro in queste date, mantenendo la loro richiesta di un accordo contrattuale aggiornato e rispettato. La mobilitazione si concentra sulla tutela dei diritti professionali nel settore dell'informazione.

Dignità. È questa la parola d’ordine che spinge le giornaliste e i giornalisti italiani ad altri due giorni di sciopero: il 27 marzo e il 16 aprile. Sì, vogliamo che all’informazione sia riconosciuta la necessaria dignità e garantirle soprattutto un futuro anch’esso dignitoso. Oggi questo non è scontato, anzi. Il nostro contratto di lavoro è scaduto da 10 anni, i nostri stipendi sono stati erosi dall’inflazione e hanno perso il 20% del potere di acquisto. Siamo l’unica categoria ad attendere da così tanto tempo il rinnovo. C’è una evidente questione economica e c’è un altrettanto evidente tema di autorevolezza e indipendenza della stampa. Quello che gli editori vogliono smontare pezzo a pezzo è lo stesso contratto che il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, ha definito «prima garanzia della libertà dei giornalisti italiani». 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Comunicato sindacale della Federazione nazionale stampa italiana: “Altri due giorni di sciopero per il rinnovo del contratto di lavoro”

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