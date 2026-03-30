Evacuato il liceo Cardano a Milano segnalata sostanza tossica nell'area | intervengono i vigili del fuoco

Il liceo Gerolamo Cardano a Milano è stato evacuato dai vigili del fuoco dopo la segnalazione di una sostanza tossica nell’area. Si sospetta che possa trattarsi di uno spray al peperoncino. La scuola è stata evacuata per motivi di sicurezza e le operazioni sono in corso per accertare la natura della sostanza. Nessuna informazione ufficiale sulla natura dell’intervento è stata ancora diffusa.