Milano sospeso dopo il Giorno del Ricordo | la scuola punisce la memoria delle Foibe

A Milano, un rappresentante d’istituto del Liceo Severi-Correnti è stato sospeso per tre giorni dopo il Giorno del Ricordo, in relazione alla sua partecipazione a iniziative commemorative delle foibe. La decisione è stata presa dalla scuola, senza ulteriori dettagli sulle motivazioni specifiche. La sospensione è avvenuta in un periodo di commemorazioni ufficiali dedicate alle vittime di quegli eventi.

Milano, 30 nov – Tre giorni di sospensione per un rappresentante d’istituto del Liceo Severi-Correnti. Le motivazioni le pubblica direttamente il Blocco Studentesco, co-protagonista di questa vicenda: “uso improprio degli account social della lista studentesca, affissione di manifesti non autorizzata, gestione non condivisa dei contenuti”. Il linguaggio è quello tipico dell’amministrazione scolastica, il lessico della neutralità burocratica che trasforma ogni conflitto in una questione tecnica. Ed è proprio qui che si apre il punto politico. Perché ciò che viene presentato come una violazione regolamentare nasce, nei fatti, da una iniziativa precisa: cartelloni, uno striscione e contenuti pubblicati in occasione del Giorno del Ricordo, dedicati alle foibe e all’esodo giuliano-dalmata. 🔗 Leggi su Ilprimatonazionale.it © Ilprimatonazionale.it - Milano, sospeso dopo il Giorno del Ricordo: la scuola punisce la memoria delle Foibe Articoli correlati Milano si prepara al "Giorno del ricordo": le iniziative in memoria delle vittime delle foibeMartedì 10 febbraio ricorrerà il Giorno del Ricordo, solennità civile nazionale istituita dal Parlamento italiano nel 2004 in memoria delle vittime... Il Giorno del Ricordo in memoria delle vittime delle Foibe. La cerimonia alla CameraOggi 10 febbraio ricorre il Giorno del Ricordo in memoria delle vittime delle Foibe, dell’esodo Giuliano-Dalmata e di quanto accadde sul confine... Contenuti utili per approfondire Milano sospeso dopo il Giorno del... Argomenti discussi: Caos a Palazzo Marino per il ricordo di Bossi: Sdoganò l'odio. Urla e seduta sospesa. Il giorno del ricordo, a MIlano le testimonianze degli esuliIn silenzio davanti al monumento in piazza della repubblica, al centro il bassorilievo che rappresenta uno dei martiri delle foibe. Simbolo del massacro di chi non fece mai ritorno e dei 350mila esuli ... rainews.it Giorno del Ricordo, Meloni: Pagina dolorosa, vittima per decenni di imperdonabile oblioUna pagina dolorosa della nostra storia, vittima per decenni di un’imperdonabile congiura del silenzio, dell’oblio e dell’indifferenza. Giorgia Meloni affida ai social il suo pensiero in occasione ... ilgiornale.it