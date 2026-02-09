Milano si prepara al Giorno del ricordo | le iniziative in memoria delle vittime delle foibe

Milano si prepara a ricordare le vittime delle foibe. Martedì 10 febbraio si svolgeranno iniziative in tutta la città per onorare le persone che hanno perso la vita in quegli eventi. Le commemorazioni coinvolgeranno scuole, associazioni e istituzioni pubbliche, con momenti di raccolta e riflessione lungo le strade principali. La giornata rappresenta un’occasione per non dimenticare quanto accaduto e per sensibilizzare le nuove generazioni.

Martedì 10 febbraio ricorrerà il Giorno del Ricordo, solennità civile nazionale istituita dal Parlamento italiano nel 2004 in memoria delle vittime delle foibe e dell'esodo dalle loro terre degli istriani, fiumani e dalmati nel secondo Dopoguerra. Milano parteciperà alla giornata con alcune.

