Oggi, alla Camera, si tiene la cerimonia per ricordare le vittime delle Foibe e l’esodo Giuliano-Dalmata. È un momento di commemorazione ufficiale, con rappresentanti istituzionali e familiari delle vittime presenti. La giornata serve a mantenere vivo il ricordo di quanto accadde sul confine orientale durante la Seconda Guerra Mondiale.

Oggi 10 febbraio ricorre il Giorno del Ricordo in memoria delle vittime delle Foibe, dell'esodo Giuliano-Dalmata e di quanto accadde sul confine orientale del nostro paese durante la Seconda Guerra Mondiale. Questa mattina commemorazione alla Camera alla presenza del presidente Mattarella e della premier Meloni.

© Tv2000.it - Il Giorno del Ricordo in memoria delle vittime delle Foibe. La cerimonia alla Camera

Questa mattina a Trento si è svolta una cerimonia pubblica per ricordare le vittime delle foibe.

Questa mattina alla Camera dei Deputati, il presidente Sergio Mattarella e la presidente Giorgia Meloni hanno partecipato alle celebrazioni del Giorno del Ricordo.

