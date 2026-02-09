Bestia nera Conegliano | Savino Del Bene Scandicci ko al PalaBigMat

Nel match del PalaBigMat, la Savino Del Bene Volley esce sconfitta in tre set contro l’Imoco Conegliano. La squadra di Traballi e compagni non riesce a fermare la potenza delle avversarie, che vincono con i parziali di 41-43, 22-25 e 20-25. La partita si è giocata su scambi lunghi e punti intensi, ma alla fine sono state le ospiti a portare a casa la vittoria.

Savino Del Bene Volley – Prosecco Doc A. Carraro Imoco Conegliano: 0-3 (41-43,22-25,20-25) SAVINO DEL BENE VOLLEY: Traballi (L2), Bechis, Skinner 11, Castillo (L1), Ruddins 3, Franklin, Ribechi, Bosetti 9, Ognjenovic 4, Mancini n.e., Graziani 2, Nwakalor 6, Antropova 24, Weitzel 5. All.: Gaspari. IMOCO CONEGLIANO: Guimaraes 11, Zhu 17, Scognamillo, Ewert n.e., Lubian 5, De Gennaro (L1), Haak 27, Munarini (L2), Wolosz 3, Adigwe, Daalderop, Chirichella n.e., Fahr 9, Sillah n.e.. All: Santarelli. ARBITRI: Brunelli – Zavater FIRENZE – Il remake della finale del mondiale per Ccub e della Coppa Italia sorride alla Prosecco Doc A.

