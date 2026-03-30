A Milano, una turista filippina è rimasta con un braccio incastrato nella porta di un tram. Il mezzo ha iniziato a muoversi, trascinandola per pochi metri. Un’auto dei carabinieri di passaggio ha notato la scena e ha immediatamente intervenuto, riuscendo a far fermare il tram e a mettere in salvo la donna.

Una turista filippina è rimasta incastrata con un braccio nella porta di un tram, a Milano, ed è stata trascinata dal mezzo solo per un breve tratto grazie all'intervento di una pattuglia di carabinieri di passaggio.? I militari del Nucleo Radiomobile infatti hanno assistito alla scena - riferita oggi e avvenuta ieri in via Mazzini, in centro - e appena il tram della Linea 16 si è mosso dopo la fermata hanno azionato la sirena lo hanno bloccato. La donna, una 30enne, è stata medicata e trasportata in codice verde al pronto soccorso del Policlinico per alcune escoriazioni ed ecchimosi.? La circolazione dei tram è rimasta bloccata per circa mezz'ora a causa dei rilievi della Polizia Locale. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Milano, resta incastrata nel tram e viene trascinata: salvata dai carabinieri in extremis

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