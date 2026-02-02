Milano Live | tutti i concerti da non perdere a febbraio

A Milano febbraio sarà un mese da non perdere per gli amanti della musica dal vivo. Le settimane si preannunciano piene di concerti e eventi che attireranno tanti appassionati in città, pronti a vivere momenti indimenticabili.

Quello di febbraio sarà un altro mese di grandi appuntamenti live a Milano. Si profilano infatti settimane davvero intense per tutti gli appassionati di musica dal vivo. Vediamo dunque di capire quali saranno gli artisti di passaggio in città con i loro attesi show nelle prossime settimane. Si parte il 3 con i Blossom alla Santeria Toscana e il 4 con i Turin Brakes all'Arci Bellezza, seguono due live americani, Michael Marcagi alla Santeria il 6, e i La Lom il 7 al Circolo Magnolia. Il 9 Patrizia Laquidara all'Arci Bellezza. Il 12 sul palco del Fabrique Danny Ocean. Il 13 i Go Go Penguin arrivano invece all'Alcatraz.🔗 Leggi su Milanotoday.it

A gennaio 2026, Milano si conferma come meta di riferimento per gli appassionati di musica dal vivo.

Lady Gaga rivendica le sue origini italiane in concerto a Milano

